Calcio, Taranto-Catania in TV: dove guardare la diretta

Novità importante per i tifosi rossazzurri: Taranto-Catania, in programma questo weekend sarà trasmessa in diretta TV. Ecco come vederla.

La partita Taranto-Catania, valevole per la ventottesima giornata del campionato di serie C Now 2023/2024, verrà trasmessa in chiaro sabato 24 febbraio 2024. A trasmettere il match che vedrà confrontarsi le squadre del Taranto e del Catania sarà Sestarete TV, a partire dalle ore 16:15.

La partita sarà visibile gratuitamente in tutta la Sicilia sul canale 81 del digitale terrestre. Si tratta di una nuova esclusiva, realizzata in collaborazione con DomusBet.Tv e con la redazione di Catanista. Grazie alla diretta, i tifosi rossazzurri e tutti gli sportivi siciliani potranno seguire la sfida della ventottesima giornata del campionato di Serie C/Girone C che si svolgerà allo stadio “Erasmo Iacovone” di Taranto.

Il match sarà visibile anche grazia all’impegno del Gruppo Rmb, che per la stagione 2023/24 ha acquisito dalla Lega Pro i diritti per la trasmissione di tutte le differite e di quattro partite in diretta, disputate in trasferta dalla formazione etnea.