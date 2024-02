Catania FC, nel pieno della tempesta arriva Ndoj: testa al Latina

Dopo il pareggio interno dei rossazzurri, gli uomini di Lucarelli accolgono il catanese classe '96 Emanuele Ndoj. Intanto, si va a Latina.

Nel bel mezzo di una crisi senza fine, gli uomini di Lucarelli si preparano alla sfida esterna in terra laziale contro il Latina allo stadio Domenico Francioni alle ore 18:30. Dopo l’ultimo pareggio interno a reti inviolate che, purtroppo, ha mostrato le continue problematiche di gioco della squadra etnea (con conseguente espulsione del n.8 Stefano Sturaro, all’esordio assoluto in maglia rossazzurra), una compagine che non riesce a uscire da questo “tunnel”, dopo la grande rivoluzione nel corso del mercato di gennaio che, a sua volta, ha portato nuove pedine importanti all’interno dell’organico del tecnico livornese ma gli sforzi societari, fin’ora, non hanno ripagato assolutamente in termini di gioco.

Catania a secco di vittorie da oltre un mese, con conseguente delusione da parte dei tanti tifosi rossazzurri, spazientiti e amareggiati dai continui risultati negativi e prestazioni deludenti dei propri beniamini, nonostante la loro costante presenza sugli spalti del Massimino e nelle varie trasferte.

Latina-Catania: tre punti per la classifica e morale

Il turno infrasettimanale vedrà il Catania affrontare i laziali del Latina del tecnico Fontana (34 punti per i nerazzurri, rispetto ai 31 degli etnei) che, anch’essi, vorranno affrontare il match nel miglior modo possibile, sperando di migliorare una classifica che li vede rilegati all’undicesimo posto. dall’altra parte, Lucarelli potrà contare su 22 uomini a disposizione (grazie anche al reintegro del n.77 Davide Marsura, messo ai margini della squadra nel corso delle ultime settimane), insieme al nuovo acquisto del calciatore catanese, ma di origini albanesi, Emanuele Ndoj, classe ’96, proveniente dal Brescia, sottoscrivendo un contratto di sei mesi, ma con rinnovo automatico in caso di eventuale promozione dei rossazzurri in serie B. Il calciatore, secondo le ultime notizie, indosserà la maglia n.6.

Altro banco di prova fondamentale per il Catania, che dovrà scendere in campo con una mentalità vincente, accantonando le varie problematiche, ripartendo dal buon secondo tempo visto nel corso dell’ultima partita interna contro la Casertana che, nonostante l’inferiorità numerica, i rossazzurri sono riusciti comunque a creare occasioni importanti per mettere in difficoltà i campani. Servirà una prestazione di maturità, di tecnica e di costanza, nella speranza di poter far “riconciliare” il tifo rossazzurro, amareggiato dalle continue batoste degli etnei.

Catania-Rimini: si preannuncia un Massimino “bollente”, esauriti i tagliandi

Nonostante i primi due giorni di prevendita dei tagliandi validi per la semifinale di ritorno di Coppa Italia allo stadio “Massimino” mercoledì 28 febbraio 2024 alle ore 20:30 contro gli emiliani del Rimini che, si ricorda, all’andata si imposero per 1-0, i tifosi catanesi dimostrano ancora una volta il loro forte legame con la squadra etnea, facendo “esplodere” i botteghini ed esaurendo tutti i biglietti disponibili per la gara, in ogni settore dello stadio. Si preannuncia un Massimino “caldo”, tipico delle grandi occasioni, a dimostrazione di come, i sostenitori catanesi, siano comunque legati da un legame indissolubile con la società del patron Pelligra.

Chiaramente, non sarà una partita come tutte le altre, sarà una vera e propria sfida “da dentro o fuori” che, con ogni probabilità, confermerà e determinerà, le effettive sorti della stagione della compagine siciliana.

Non resta che aspettare cosa dirà il campo nel corso di queste settimane.