Catania-Rimini: dove acquistare i biglietti per la partita di Coppa Italia

Di seguito i dettagli su come e dove acquistare i biglietti per assistere al match che vedrà sfidarsi il Catania FC e la squadra del Rimini.

Catania-Rimini: come e dove comprare il bliglietto? La partita è vicina. Tutti coloro che sono in possesso di un abbonamento per vedere i match allo stadio Massimino del campionato di Serie C della stagione in corso hanno diritto di prelazione per l’acquisto del biglietto della prossima partita di Coppa Italia prevista: Catania FC contro la squadra del Rimini.

Il match si terrà mercoledì 28 febbraio alle ore 20:30 ed è a partire da oggi 12 febbraio e fino alle ore 23.59 di lunedì 19 che gli abbonati avranno la possibilità di procedere all’acquisto confermando il posto. Contemporaneamente sarà attiva anche la vendita libera degli altri tagliandi, che proseguirà fino al fischio d’inizio della gara.

I biglietti saranno disponibili online su TicketOne.it e in tutte le rivendite autorizzate.

Di seguito, i prezzi:

Curve € 10

Tribuna B € 15

Tribuna A € 25

Tribuna Elite € 40

Settore Ospiti – Vendita non avviata in attesa di indicazioni dell’Autorità competente.

Per quanto riguarda i biglietti gratuiti per i diversamente abili, le richieste dovranno essere inoltrate via mail all’indirizzo biglietteria@cataniafc.it, a partire dalle ore 10.00 di lunedì 19 febbraio ed entro le ore 20.30 di domenica 25 febbraio. I tagliandi verranno rilasciati esclusivamente allegando alla mail il certificato originale di invalidità (invalidità 100% con accompagnatore), la fotocopia del certificato di invalidità, le fotocopie dei documenti d’identità del disabile e dell’accompagnatore.