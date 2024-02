Catania FC: dopo il successo del Massimino, si va a Taranto

Abbattuta la capolista, vittoria che ha interrotto un digiuno di vittorie di quasi due mesi per gli uomini di Lucarelli, si torna a lavoro.

Ritrovato il “sorriso” grazie alla vittoria di domenica scorsa che ha visto trionfare la compagine etnea guidata da mister Lucarelli, contro la capolista Juve Stabia. Quest’ultima squadra non perdeva dallo scorso ottobre.

Il Catania ha quindi regalato ai tanti tifosi presenti, una gioia immensa dopo le critiche e le delusioni delle scorse settimane. Adesso, per i rossazzurri è tempo di tornare a lavoro in vista di un altro importante impegno esterno. Si tratta del match in programma sabato 24 Febbraio alle ore 16:15 allo stadio “Erasmo Iacovone” contro i pugliesi del Taranto. All’andata, il match si concluse con il punteggio di 1-0 per gli etnei, grazie al goal messo a segno dal n.10 Samuel Di Carmine.

Taranto-Catania: una nuova sfida

Altra importante sfida per gli uomini del tecnico toscano, chiamati a riconfermare la straordinaria prestazione della scorsa settimana. In quell’occasione, al Massimino, davanti gli occhi soddisfatti dei tanti tifosi rossazzurri presenti sugli spalti, il Catania ha dimostrato di saper gettare il cuore oltre l’ostacolo, fornendo prestazioni degne del grande ed importante valore dell’organico etneo.

La partita contro il Taranto, sarà un banco di prova determinante, dove i sostenitori etnei si augurano che i propri beniamini possano ripetere le grandi giocate di domenica scorsa al Massimino. La speranza è quella di poter risalire una classifica che, attualmente, vede il Catania fuori dalla zona play-off.

Advertisements Sfrutta i vantaggi di Amazon Prime destinati agli studenti e ottieni uno sconto sull'abbonamento tramite LiveUniversity. Iscriviti ora e ottieni tre mesi gratis!

Oltre ciò, la sfida in terra pugliese sarà il match che precederà una delle più importanti partite della stagione del Catania. Questo match servirà per capire quali sono le ambizioni della squadra del presidente Rosario Pelligra. SI è certo consapevoli che un eventuale accesso alla finale della Coppa Italia Serie C cambierà di gran lunga gli scenari della stagione “altalenante” della squadra siciliana, costretta a dover fare i conti con prestazioni e continue amarezze nel corso di quest’anno. Ci sarà, dunque, da ribaltare il risultato dell’andata che ha visto i rossazzurri sotto 1-0.

Catania FC: le ultime novità

Nel frattempo, nei giorni scorsi, la società ha annunciato la rescissione consensuale dell’ormai ex n.18 peloritano Giuseppe Rizzo. Quest’ultimo, dopo aver contribuito a riportare il Catania nei professionisti la scorsa stagione, saluta la squadra con annesso post sui profili social, dove ringrazia società e tifosi per l’affetto ricevuto nel corso di questi anni in maglia etnea.

Di seguito, ecco la comunicazione ufficiale rilasciata dalla società catanese: “Catania Football Club rende nota la risoluzione consensuale del legame contrattuale con il calciatore Giuseppe Rizzo. Al centrocampista messinese, l’augurio delle migliori fortune personali e professionali”.

Infine, come annunciato già nei giorni scorsi, allo stadio “Iacovone”, gli etnei non potranno contare sul tifo dei propri tifosi, ai quali è stato emesso un divieto di vendita di tagliandi ai residenti sul territorio catanese. Di conseguenza, il settore ospiti dello stadio pugliese, rimarrà “vuoto” di colori rossazzurri. Tuttavia, la partita sarà trasmessa in diretta TV, permettendo ai tifosi di essere ugualmente partecipi al match.