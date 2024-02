Sicilia, cade dal parapendio: ricoverato d’urgenza

Un giovane è caduto mentre era in volo con il parapendio: trasportato con urgenza in elisoccorso in un ospedale dell'Isola.

È quello che è successo ad un giovane, che si era lanciato con il parapendio in Sicilia nel corso della giornata odierna. Il ragazzo stava utilizzando il parapendio quando improvvisamente è caduto.

Nella caduto, il giovane è rimasto ferito. Inoltre, trovandosi in una zona impervia, non poteva muoversi. L’incidente si è verificato nei pressi di Gallodoro, nel Messinese. Per aiutare il ferito è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco, che lo hanno tratto in salvo. Una volta dato in carico agli operatori del 118, è stato disposto il trasferimento immediato del giovane in ospedale a Messina per mezzo dell’elisoccorso.