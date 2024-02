Rubavano carburante, motori e barche: 2 arresti nel Catanese

Due uomini, "specialisti" nel furto di imbarcazioni e carburante, sono stati arrestati dai militari dell'arma dei carabinieri nel Catanese.

I carabinieri di Riposto hanno arrestato due fratelli: Massimo Greco di 38 anni e Giuseppe Greco di 41. Secondo quanto rilevato dalle indagini, tra il luglio e il settembre 2023 a Riposto, Acireale e Stromboli i due fratelli avrebbero commesso furto di natanti, motori nautici e carburante ai danni di proprietari di imbarcazioni, gestori di rimesse portuali e della stessa guarda costiera di Riposto.

In particolare, i due uomini hanno tentato di rubare una moto d’acqua, fallendo nell’impresa in seguito all’intervento del proprietario, nonché un’imbarcazione. Quest’ultima era già stata trascinata verso l’uscita del porto, ma i fratelli non sono riusciti a portarla via a causa del passaggio di una pattuglia dell’Arma in perlustrazione. Tuttavia, i due non agivano solo a Riposto. Infatti, i carabinieri sono riusciti a contestare il furto di un’imbarcazione nel porto di Acireale. La barca è stata rinvenuta nel garage dei due e restituita al proprietario. Inoltre, i fratelli sono responsabili anche del furto di un gommone a Stromboli ai danni di un turista francese.

Come se non bastasse, i fratelli sarebbero responsabili anche del furto di 250 litri di carburante ai danni della motovedetta della guardia costiera di Riposto. In questo caso, i due fratelli avrebbero raggiunto il porto a bordo della propria autovettura e con il loro peschereccio si sarebbero avvicinati alla motovedetta militare. Successivamente, nonostante la presenza delle telecamere, avrebbero travasato il carburante direttamente all’interno del serbatoio della loro imbarcazione. Per fare ciò, i fratelli hanno danneggiato il portellone di poppa della motovedetta militare.

Infine, durante una perquisizione, è stata trovata una rete da pesca il cui furto era stato denunciato ai Carabinieri di Riposto. I due arrestati sono stati condotti in carcere.