I Pooh fanno doppia tappa a Catania: le date dei concerti

Lanciato il nuovo tour dei Pooh che prevederà diverse tappe in tutta Italia e ben tre concerti in Sicilia, con due date a Catania.

I Pooh tornano a cantare per il loro tour “AmiciXSempre” che prevede oltre 20 date in giro per l’Italia, tra le quali è presente anche la Sicilia. Dopo il tour sold out nel 2023, tornano sui palchi italiani con due eventi negli stadi di Milano e Roma, tre serate speciali all’Arena di Verona, sei concerti nelle principali arene estive e nove date nei principali palasport italiani.

Tra le tappe, previsti anche tre date in Sicilia nel corso dell’estate: due a Catania e una a Palermo. I biglietti sono in prevendita dalle ore 11.00 di giovedì 15 febbraio.

Di seguito, il calendario completo delle date del tour:

11-06-2024 – ROMA – TERME DI CARACALLA

Advertisements Sfrutta i vantaggi di Amazon Prime destinati agli studenti e ottieni uno sconto sull'abbonamento tramite LiveUniversity. Iscriviti ora e ottieni tre mesi gratis!

12-06-2024 – ROMA – TERME DI CARACALLA

03-07-2024 – SENIGALLIA (AN) – PIAZZA GARIBALDI

05-07-2024 – VENEZIA – PIAZZA SAN MARCO

06-07-2024 – VENEZIA – PIAZZA SAN MARCO

08-07-2024 – FERRARA – FERRARA SUMMER FESTIVAL – PIAZZA ARIOSTEA

12-07-2024 – VILLAFRANCA (VR) – VILLAFRANCA FESTIVAL – CASTELLO SCALIGERO

15-07-2024 – MAROSTICA (VI) – PIAZZA CASTELLO

18-07-2024 – NICHELINO (TO) – SONIC PARK STUPINIGI – PALAZZINA DI CACCIA DI STUPINIGI

19-07-2024 – CERNOBBIO (CO) – LE SERRE MUSIC FESTIVAL – VILLA ERBA

25-07-2024 – FIRENZE – PRATOLINO – MUSART FESTIVAL – PARCO MEDICEO

27-07-2024 – CATTOLICA (RN) – ARENA DELLA REGINA

07-08-2024 – FORTE DEI MARMI (LU) – VILLA BERTELLI LIVE – VILLA BERTELLI

09-08-2024 – ALGHERO (SS) – ALGUER SUMMER FESTIVAL – ANFITEATRO IVAN GRAZIANI

10-08-2024 – SANTA MARGHERITA DI PULA (CA) – FORTE ARENA

12-08-2024 – PAESTUM (SA) – ARENA DEI TEMPLI

14-08-2024 – ROCCELLA IONICA (RC) – ROCCELLA SUMMER FESTIVAL – TEATRO AL CASTELLO

17-08-2024 – CATANIA – VILLA BELLINI

18-08-2024 – CATANIA – VILLA BELLINI

20-08-2024 – PALERMO – VELODROMO PAOLO BORSELLINO

23-08-2024 – BARLETTA (BT) – FOSSATO DEL CASTELLO

24-08-2024 – OSTUNI (BR) – FORO BOARIO

I concerti catanesi si svolgeranno alla Villa Bellini di Catania, ormai luogo estivo della musica etnea. Per due giorni di seguito, ad agosto, la città di Catania potrà ascoltare le voci del noto gruppo italiano.