Levante torna in concerto in Sicilia: date e luoghi degli eventi

La nota poliedrica cantautrice Levante torna ad esibirsi in Sicilia: di seguito i dettagli sui prossimi eventi musicali.

Claudia Lagona, in arte Levante, ha pubblicato cinque album di grande successo, calcato centinaia di palchi in Italia e in Europa, ed è stata giudice del programma tv X-Factor, oltre che in gara a Sanremo 2020 e 2023. Artista poliedrica, oltre alla carriera musicale (è autrice e compositrice di brani per altri artisti e di colonne sonore), Levante è anche una scrittrice affermata: per Rizzoli ha pubblicato tre romanzi.

Presto la cantautrice tornerà in Sicilia per salire sui palchi dell’Isola: gli appuntamenti, promossi da Giuseppe Rapisarda Management, sono tre. Il 6 ed il 7 aprile, infatti, l’artista si esibirà al teatro al Massimo di Palermo; il 9 aprile, invece, delizierà i fan catanesi al teatro Metropolitan.

I biglietti sono disponibili online.