Catania, portava droga a domicilio: tra i clienti un docente d’arte

I carabinieri hanno arrestato un giovane, già pregiudicato, per spaccio di sostanze stupefacenti: tra i clienti del ragazzo, un docente d'arte.

Nelle scorse ore, i carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Catania hanno arrestato un 21enne per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, con l’obbligo di presentarsi alla polizia giudiziaria.

Secondo le indagini degli militari, pare che il ragazzo, già pregiudicato, stesse mandando avanti un’attività di spaccio piuttosto redditizia, recapitando a domicilio gli stupefacenti richiesti dagli acquirenti tramite uno scooter di proprietà, un’Honda SH nero.

A seguito di un apposito servizio di monitoraggio, gli inquirenti hanno attenzionato le zone in cui il 21enne conducesse i propri affari per poi seguirlo fino ad una strada secondaria del quartiere Cappuccini. Ad accendere ancor di più la curiosità dei carabinieri è stata, a questo punto, la consegna di un involucro ad un uomo sulla cinquantina, posizionato davanti la propria abitazione.

Entrati in azione, i militari hanno innanzitutto fermato e perquisito il giovane, rinvenendo nelle tasche del suo giubbotto una decina di dosi di marijuana ed una somma pari a 500€ in contanti; successivamente, i carabinieri si sono recati nell’appartamento visitato poco prima dal giovane. A fare accomodare i carabinieri, decisamente sorpreso, l’uomo sulla cinquantina nonché docente di arte, il quale non ha opposto resistenza alla perquisizione.

In un mobile all’ingresso dell’appartamento dell’insegnante è stato poi rinvenuto l’involucro, contenente marijuana, che il 21enne aveva appena venduto all’uomo. Da qui, la segnalazione alla Prefettura di Catania ai danni del docente per il reato di detenzione di stupefacente per uso personale.