Incidente nel Catanese, donna rimane incastrata tra le macerie: traffico in tilt

Nella mattinata odierna, intorno alle 9, si è verificato un incidente del Catanese. Coinvolti 2 veicoli.

L’impatto si è verificato tra due automobili, in via Nizzeti, all’altezza del ristorante absolut. I due mezzi si sono scontrati frontalmente. La donna che era alla guida di una Chevrolet è rimasta incastrata ed è servito l’intervento dei pompieri di Acireale per estrarla dall’abitacolo, la donna è rimasta ferita.

Sull’altra auto, una Peugeot 2008, erano presenti due passeggeri, i quali hanno semplicemente riportato lievi traumi.