Catania, evade dagli arresti domiciliari per Sant’Agata: convalidato l’arresto

Catania, arrestato dall'arma dei carabinieri un 41enne ai domiciliari: era evaso da una comunità per la festa di Sant'Agata

Un 41enne, già noto alle autorità per reati precedenti, è stato arrestato due giorni fa dai carabinieri con l’accusa di evasione.

Durante un normale controllo del territorio nella zona Barriera, una pattuglia dell’Arma ha riconosciuto l’uomo in via Bari, già arrestato nel maggio 2023 per maltrattamenti in famiglia e nell’aprile del 2010 per rapina.

Attualmente in custodia cautelare presso una comunità terapeutica di Sommariva del Bosco per i maltrattamenti in famiglia, il soggetto aveva fatto ritorno a Catania per visitare la madre durante la festa di Sant’Agata. Dopo gli accertamenti, l’autorità giudiziaria ha convalidato l’arresto e ha disposto nuovamente gli arresti domiciliari per il 41enne.