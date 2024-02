Bonus cinema 2024: come funziona e modalità di richiesta

Bonus cinema 2024: ecco cos'è e come funziona, quali sono le modalità di richiesta e a chi spetta la detrazione sui biglietti.

Bonus cinema 2024: scopriamo insieme la nuova agevolazione fiscale sui biglietti nelle sale cinematografiche, idea che partirà a breve con lo scopo di avvicinare le persone al grande schermo.

Cos’è il bonus cinema 2024

Il bonus cinema offre uno sconto di 3 o 4 euro sui biglietti per spettacoli cinematografici, in attesa di essere attivato nel corso del 2024 secondo quanto annunciato dal Ministro della Cultura, Sangiuliano. L’iniziativa mira a stimolare il ritorno del pubblico in sala dopo la chiusura durante la pandemia, l’aumento dei prezzi e la crescente popolarità dei servizi di streaming. Inizialmente proposto nel 2022 con un fondo di 10 milioni di euro, il bonus cinema è rimasto in sospeso, ma l’attuale governo sta lavorando su un Decreto attuativo.

Come fare richiesta

La procedura per richiedere il QR code del bonus cinema 2024 non è ancora stata divulgata, ma saranno fornite istruzioni dettagliate dal Ministero della Cultura una volta resa operativa l’iniziativa. L’aggiornamento sulla procedura arriverà con il provvedimento ufficiale che renderà effettivamente attivo il bonus cinema. Inoltre, non è esclusa la possibilità che il bonus possa essere potenziato mediante un nuovo intervento legislativo.

A chi spetta il bonus cinema 2024

Il bonus cinema spetta, secondo quanto emerge dalla prima presentazione della misura ancora non ufficializzata da Decreto Ministeriale, a tutti i cittadini senza limiti di età o di reddito. Unico requisiti per accedere al bonus cinema è il possesso dell’identità digitale necessaria per attivare lo sconto alla base del funzionamento dell’agevolazione.

Come utilizzare il bonus

Per usufruire del bonus cinema, nonostante le istruzioni ufficiali siano ancora in attesa, il Ministro della Cultura ha anticipato il funzionamento dell’agevolazione. I cittadini potranno scaricare un QR code tramite SPID da una piattaforma (ancora da specificare), che garantirà lo sconto. Questo codice dovrà essere presentato in biglietteria al momento dell’acquisto, e l’esercente applicherà lo sconto sul biglietto. Gli esercenti, per ogni biglietto di importo fino a 7 euro, scansionato con il QR code entro 3 mesi, riceveranno un contributo statale di 3 o 4 euro. In sintesi, i cittadini pagheranno meno per il biglietto, e gli esercenti saranno ristorati con fondi ministeriali.