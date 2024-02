Bonus auto usate: come richiederlo e requisiti

Il governo introduce un nuovo incentivo per l'acquisto di vetture usate a bassa emissione e la rottamazione delle vecchie. Ecco le novità.

Buone notizie per chi ha intenzione di acquistare un’auto, anche di seconda mano. Arriva infatti il bonus auto usate 2024, il nuovo incentivo sperimentato e annunciato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy durante la presentazione dei contenuti del DPCM che definisce il programma Ecobonus auto 2024.

Bonus auto usate: in cosa consiste?

Il nuovo bonus auto usate consiste in un incentivo da 2.000 euro ed è dedicato a coloro i qual comprano un’ auto di seconda mano, rottamando, nel frattempo, un’auto che deve rispettare dei requisiti: deve essere vecchia di almeno 12 mesi e di classe fino a Euro 5. L’obiettivo del governo, dunque, è quello di incentivare l’acquisto di auto sì usate ma relativamente recenti. Così facendo, si punta a rinnovare il parco auto, cercando di diminuire l’inquinamento. Tra i requisiti essenziali, bisogna sottolineare che l’auto di seconda mano acquistata. deve essere almeno Euro 6 e deve avere un valore economico non superiore ai 25.000 euro, Iva esclusa e che non abbiano beneficiato di precedenti incentivi.

Bonus auto usate: a chi è rivolto?

Il bonus auto usate 2024 spetta esclusivamente alle persone fisiche. Pertanto, non possono farne richiesta società come, ad esempio, le concessionarie o le aziende di noleggio. Tra i requisiti di accesso, non sono previsti dei limiti per quanto riguarda l’ISEE.

I fondi stanziati

La misura ha un budget totale di 20 milioni di euro. Le domande saranno accettate sino a copertura dei fondi disponibili. Si consiglia, pertanto, di muoversi in maniera celere per beneficiare di questa interessante agevolazione

Per ulteriori dettagli sulle modalità di presentazione delle domande bisognerà seguire una procedura specifica che sarà resa nota una volta che il programma sarà attivo, ovvero dal mese di marzo. Inoltre, a breve, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, renderà consultabili anche gli eventuali requisiti extra che saranno previsti.