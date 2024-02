Bonifici istantanei in 10 secondi: il piano del nuovo regolamento UE

Trasferimenti di denaro in un massimo 10 secondi: ecco il piano del nuovo regolamento europeo in merito ai bonifici istantanei.

Un passo avanti pare essere stato fatto sul tema dei bonifici istantanei: il denaro dovrà infatti spostarsi all’interno dell’Unione Europea in un lasso di tempo pari a non più di 10 secondi.

Il Parlamento Europeo ha adottato, in via definitiva, il regolamento sui bonifici istantanei, il quale prevede una garanzia affinché i pagamenti arrivino nel più veloce tempo possibile nei conti bancari di clienti e (in particolar modo) di piccole e medie imprese. Le banche dovranno dunque garantire non soltanto che i trasferimenti di denaro vengano processati immediatamente, ma anche che le commissioni previste per i trasferimenti immediati non siano superiori a quelle applicate alle operazioni non istantanee.

Questo testo regolamentativo, già concordato con i vari governi UE, punta quindi ad aggiornare le attuali norme dell’area unica dei pagamenti in euro e a “premere l’acceleratore” su trasferimenti monetari sempre più veloci ed efficaci.