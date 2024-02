Bonus studenti fuorisede: cos’è e come riceverlo

Bonus studenti universitari fuorisede: ecco a chi spetta questa detrazione fiscale e qual è la procedura per ottenerla.

Bonus studenti fuorisede: vediamo insieme come ottenere il bonus per studenti universitari 2024, di seguito vi spiegheremo cos’è e come funziona, nonché chi può richiederlo e come ottenerlo.

Cos’è il bonus studenti fuorisede

Il bonus per gli studenti universitari fuori sede nel 2024 consiste in una detrazione fiscale del 19% del canone annuo dell’alloggio, con un massimo di 2.633 euro. Questo beneficio mira a sostenere le spese legate all’alloggio e ai costi di vita durante il periodo universitario. La detrazione è strutturale e non richiede proroga del TIUR. Non confondiamolo però con il bonus università e affitto studenti.

Bonus studenti fuori sede: chi può fare richiesta

Il bonus per studenti universitari fuori sede è destinato a coloro che studiano in un comune diverso da quello di residenza. Per usufruirne, gli studenti devono:

Avere un contratto di locazione nel comune dell’università o nei comuni circostanti;

o nei comuni circostanti; È richiesta l’iscrizione a un’università situata almeno a 100 km di distanza dal comune di residenza, in una provincia diversa;

dal comune di residenza, in una provincia diversa; La detrazione si applica a corsi di laurea, laurea magistrale, dottorati di ricerca e percorsi equiparati, sia presso istituzioni pubbliche che private, inclusi istituti tecnici superiori, conservatori di musica e istituti musicali.

Come richiederlo

Per richiedere il bonus per gli studenti universitari fuori sede, è essenziale dichiarare l’importo speso per i canoni di locazione nel modello 730 o nel modello Redditi. La compilazione avviene nel quadro E del modello 730 2024, nei righi da E8 a E10, sotto la voce “ALTRE SPESE”. Segui questi passaggi:

Inserisci il codice “18” nella colonna 1; Indica l’importo delle spese sostenute per i canoni di locazione nella colonna 2.

Quali documenti conservare

Per poter richiedere il bonus è necessario munirsi di alcuni documenti importanti, ecco di seguito quali: