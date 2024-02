Sconto bollette 130 euro per il 2024: come richiederlo e a chi spetta

É arrocato uno sconto in bolletta per coloro che ritarderanno il passaggio al mercato libero. il "bonus" riguarda l'energia elettrica.

Il nuovo sconto bollette 130 euro si rivolge a coloro i quali non passano al servizio di libero mercato rimanendo col servizio con tutele graduali, il quale viene erogato secondo la zona da diverse compagnie. Infatti lo sconto preventivato puà raggiungere i circa 130 euro annui.

Sconto Bollette 130 euro: Cos’è?

Il bonus è uno sconto direttamente in bolletta nel caso in cui l’utente decida di non passare al mercato libero, restando nel servizio con tutele graduali. Quindi rimanendo con il sistema statale si accederà a delle agevolazioni.

Nel dettaglio, sugli oneri fissi sono stati toccati dei valori negativi molto elevati, con sconti che in alcuni casi sono arrivati a toccare i 200 euro l’anno. Dalla media ponderata si è arrivati a un valore definitivo e uguale per tutti di 73 euro in meno, ai quali vanno aggiunti i 58 euro pagati in precedenza: si arriva così a uno sconto di 131 euro annui, poco meno di 11 euro in bolletta ogni mese

Sconto Bollette 130 euro: come richiederlo?

Per richiedere il bonus in oggetto non bisogna fare nulla: il bonus infatti verrà riconosciuto in automatico a chi è nel mercato tutelato e al primo luglio 2024 non avrà ancora effettuato il passaggio al mercato libero. Lo sconto avrà una durata di 36 mesi.

É davvero conveniente non passare al mercato libero?

Non è detto che lo sconto in bolletta sia sufficientemente allettante per rendere il servizio a tutele graduali più conveniente rispetto all’alternativa del mercato libero. Ora come ora è difficile valutare l’effettiva efficacia di questo bonus particolare, bisognerà aspettare fino a luglio per capire meglio.

Nel frattempo riportiamo una tabella definitiva con i fornitori assegnati nelle varie zone, ci concentreremo, ovviamente, solo sulle zone Siciliane. Noi apparteniamo alle aree sud 9 e 10.