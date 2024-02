Benzina e diesel, aumentano i prezzi: il listino aggiornato

Aumento dei prezzi di benzina e disel. Ecco i listini aggiornati della Staffetta Quotidiana. Aumenti dei carburanti anche in autostrada.

Dopo un lungo periodo di alti e bassi, tornano a crescere i prezzi dei carburanti. Ad aumentare saranno i prezzi sia di benzina che diesel. Secondo i listini aggiornati della consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, la benzina ha superato quota 1,85 euro/litro, mentre il diesel si avvicina a 1,82 euro al litro.

Si registrano già aumenti per Eni di un centesimo al litro i prezzi consigliati della benzina e del gasolio. Stesso rialzo per Ip, mentre per Tamoil e Q8 registriamo un aumento di due centesimi al litro su benzina e gasolio.

Di seguito i prezzi aggiornati comunicati dai gestori all’Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese e del made in Italy ed elaborati dalla Staffetta su circa 18mila impianti:

a 1,384 euro/kg (-2, compagnie 1,407, pompe bianche 1,365), Gnl 1,222 euro/kg (-5, compagnie 1,234 euro/kg, pompe bianche 1,212 euro/kg)

