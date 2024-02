Sicilia, chiusa l’autostrada Siracusa-Catania: giorni coinvolti e percorsi alternativi

Giornate di chiusura per il tratto di autostrada Siracusa-Catania. Ecco i giorni interessati ed i percorsi alternativi consigliati.

Il tratto di autostrada Siracusa-Catania sarà chiuso fino al 15 febbraio dal chilometro 25+142 al km 0+000. La chiusura è dovuta alle varie attività di formazione dei vigili del fuoco nelle gallerie dell’autostrada. Tali attività saranno svolte tra le 9:30 e le 16:30. Gli stessi disagi saranno riscontrati dal 19 al 22 febbraio, giorni in cui si svolgeranno ulteriori attività del corpo dei vigili del fuoco.

Per le giornate fino al 15 febbraio e dal 19 al 22 si consigliano percorsi alternativi: si potrebbe percorrere, per esempio, la statale 114, nel tratto tra il bivio per Augusta e il ponte sul fiume Simeto, sempre in direzione Catania.