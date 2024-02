Bollo auto, in Sicilia via a sconto del 10%: come ottenerlo

Via a sconto del 10% su tasse auto in Sicilia e proroga per "straccia bollo": un passo avanti per agevolare le imposte sugli automobilisti.

È in vigore dal 30 gennaio il decreto dell’assessore regionale all’Economia Marco Falcone, il quale specifica le modalità d’accesso allo sconto del 10% per gli automobilisti siciliani. L’agevolazione partirà dal 5 febbraio.

Nello specifico, nel decreto è formalizzata la proroga dei pagamenti delle tasse per le auto con scadenza al 31 gennaio. Per coloro i quali hanno già pagato il bollo e non presentano pendenze su annualità pregresse, sarà possibile ottenere lo sconto del 10% presso gli sportelli Aci. Invece, chi non ha ancora effettuato il pagamento con scadenza al 31 gennaio, potrà comunque usufruire dell’agevolazione pagando senza sanzioni entro il 29 febbraio 2024.

Entrerà in vigore nelle prossime settimane, invece, un ulteriore sconto per i contribuenti che volessero avvalersi della domiciliazione bancaria del Bollo auto. Inoltre, nel decreto sono anche stati definiti i nuovi criteri per la finestra “straccia bollo”, vale a dire la manovra che permette il saldo delle tasse arretrate senza interessi né sanzioni, la quale è stata prorogata fino al 1° luglio 2024.

“Manteniamo l’impegno sul Bollo auto assunto in Finanziaria lavorando per una fiscalità che agevola il cittadino, senza aggravi, tendendo la mano a coloro che vogliono mettersi in regola – ha dichiarato Marco Falcone, assessore regionale all’Economia -. Tutti i siciliani potranno usufruire degli sconti introdotti dalla Regione, anche coloro che hanno pagato a gennaio ricevendo un rimborso agli sportelli. Estendiamo inoltre la misura assai apprezzata dello “Straccia bollo“, recuperando introiti e dando ai cittadini una nuova possibilità di mettersi in regola. Ringraziamo in particolare il nostro dipartimento delle Finanze e l’Automobile club d’Italia per il proficuo lavoro svolto nell’interesse dei contribuenti” ha poi concluso l’assessore Falcone.

Per quanto riguarda la procedura dello “straccia bollo”, per regolarizzare le tasse pregresse, rientrano nell’agevolazione i pagamenti degli anni dal 2016 al 2020, e gli importi dovuti per gli anni 2021 e 2022.

Si ricorda che i pagamenti non sono rateizzabili e che la ricevuta del versamento attesterà la regolarizzazione della posizione tributaria. Inoltre, la Regione ha prorogato la sospensione dell’attività di riscossione dei ruoli coattivi del Bollo fino al 31 agosto 2024.