Annunciati lavori e chiusure su A19 e Tangenziale di Catania: le date

Previsti lavori e chiusure notturne sull'autostrada A19 e sulla Tangenziale di Catania: ecco le date e gli orari.

L’ANAS ha annunciato lavori e chiusure notturne per motivi di varia tipologia sia per quanto riguarda l’autostrada A19 Palermo – Catania, che per la Tangenziale di Catania. Nello specifico, si tratta di due avvisi differenti: uno è relativo a delle chiusure notturne per trasporti eccezionali in autostrada, mentre il secondo riguarda i lavori di pavimentazione tra la Tangenziale etnea e l’A19.

Per quanto riguarda le chiusure notturne per transito di trasporti eccezionali, l’autostrada A19 vedrà l’interruzione del traffico in entrambe le direzioni tra gli svincoli di Buonfornello e Agglomerato industriale. In particolare, le chiusure avverranno tra le ore 22 e le 6 del mattino successivo, nel corso delle notti comprese tra giovedì 1 e venerdì 2, tra martedì 6 e mercoledì 7, tra venerdì 9 e sabato 10, tra giovedì 15 e venerdì 16, tra mercoledì 21 e giovedì 22, tra venerdì 23 e sabato 24.

I trasporti eccezionali che transiteranno saranno quelli necessari alla realizzazione del parco eolico “Santa Caterina – Zoida”. Per coloro i quali si troveranno a dover viaggiare in autostrada nelle fasce orarie e nei giorni indicati per le chiusure, il percorso alternativo sarà la strada statale 113 “Settentrionale Sicula”.

Lavori tra Tangenziale di Catania e A19

Come anticipato, oltre le chiusure notturne, l’ANAS ha anche annunciato dei lavori sulla Tangenziale di Catania e sull’autostrada A19. Nello specifico, si tratta degli interventi di pavimentazione sulle rampe dello svincolo di connessione tra la Tangenziale etnea e l’autostrada Palermo – Catania. I lavori, che hanno già avuto inizio lo scorso 29 gennaio, seguiranno il seguente calendario:

Dalle ore 6 alle ore 18 della sola giornata di venerdì 2 febbraio , le lavorazioni interesseranno la rampa normalmente utilizzata dai veicoli provenienti da Zia Lisa e diretti a Siracusa.

, le lavorazioni interesseranno la rampa normalmente utilizzata dai veicoli provenienti da Zia Lisa e diretti a Siracusa. Dalle ore 6 di martedì 6 alle ore 18 di mercoledì 7 febbraio le lavorazioni interesseranno la rampa normalmente utilizzata dai veicoli provenienti da Messina e diretti a Zia Lisa.

Nel corso dei lavori, saranno previsti e debitamente indicati i percorsi alternativi da seguire, considerando che le singole rampe rimarranno chiuse al traffico.