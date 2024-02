Disservizio idrico in corso nel Catanese: le zone coinvolte

Un nuovo disservizio idrico è in corso nel Catanese: ecco quali sono le aree coinvolte dal disagio e la durata prevista.

Un nuovo disservizio idrico è al momento in corso in un comune del Catanese, come reso noto da Acoset tramite un avviso. Infatti, per la giornata di oggi, giovedì 1° febbraio 2024 a partire dalle ore 8:00 e per tutta la mattinata si verificherà l’interruzione totale dell’alimentazione idrica per alcune aree del comune di Mascalucia.

In particolare, si tratta della zona del centro storico di Mascalucia, nell’area compresa tra via della Regione Siciliana e via Etnea. La motivazione del disservizio è causata dalla necessità di effettuare dei lavori di collegamento della nuova rete idrica. Il ritorno alla normalità è previsto al termine dei lavori e in considerazione dei tempi tecnici di riempimento delle condotte.