Sicilia, sequestrati 28 kg di marijuana: era nascosta dentro le porte

Durante un'operazione antidroga, la Polizia ha sequestrato 28 kg di marijuana che è stata ritrovata all'interno dei telai delle porte.

Una nuova operazione antidroga è stata portata a termine in Sicilia dal Commissariato di Niscemi. Infatti, la Polizia di Stato di Caltanissetta ha arrestato tre uomini e sequestrato 28 chili di marijuana. La vendita della droga avrebbe fruttato oltre 200mila euro.

Secondo le indagini degli agenti scaturite da movimenti sospetti, e in seguito alle perquisizioni effettuate, la sostanza stupefacente è stata trovata all’interno dei telai delle porte. La droga era suddivisa in venticinque confezioni di cui 22 termosaldate. Per i tre indagati è stata predisposta la misura cautelare della custodia in carcere. La decisione è arrivata dopo l’udienza di convalida durante la quale il Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Gela ha accolto le richieste della Procura della Repubblica.