Sicilia, tabaccheria rapinata 2 volte in un mese: ferito proprietario

Due rapine in un mese per la stessa tabaccheria siciliana: questa volta, il proprietario è rimasto ferito nello scontro con i malviventi.

A distanza di un mese dalla prima, una tabaccheria siciliana ha subito una nuova rapina. Si tratta dell’esercizio che si trova davanti al Tribunale di Palermo in piazza Vittorio Emanuele Orlando.

Questa volta l’aggressione è avvenuta per mezzo di due malviventi che sono entrati nella tabaccheria con un grosso coltello. Secondo quanto riportato, il proprietario avrebbe reagito al furto e rimanendo ferito nello scontro con i rapinatori. In soccorso del tabaccaio sono intervenuti gli operatori del 118, che lo hanno trasportato all’ospedale Civico per accertamenti e per le cure del caso.

Il colpo è andato a segno e i malviventi sono riusciti a fuggire con il maltolto, il cui valore è ancora da quantificare. Si indaga per scoprire l’identità dei rapinatori.