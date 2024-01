Sicilia, Tir va in fiamme in strada: intervenuti i Vigili del Fuoco

Un tir è andato in fiamme in una strada centrale in Sicilia, nei pressi di due scuole: necessario l'intervento dei pompieri.

Un tir è andato in fiamme in una strada centrale e molto trafficata a Misilmeri, nel Palermitano. L’incidente è avvenuto su viale Europa, una strada particolarmente utilizzata dopo la chiusura della strada provinciale 37 in seguito alla caduta di massi. Infatti, si tratta della strada che permette di collegare Belmonte Mezzagno e Santa Cristina Gela.

Fortunatamente non si sono registrati feriti, ma il mezzi è andato in fiamme nei pressi di due scuole e di un supermercato. Intervenuti sul posto i Vigili del Fuoco per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza il mezzo bruciato.