Carta Cultura 2024: le nuove misure di agevolazione per i più giovani, che vanno a sostituire ufficialmente il vecchio Bonus Cultura.

Carta Cultura 2024: quest’anno i neo-diciottenni potranno beneficiare di ben due vouchers, la Carta Cultura e la Carta del Merito. Sono queste le nuove misure di agevolazione per i più giovani, introdotte dal governo e che vanno a sostituire ufficialmente il Bonus Cultura.

Il decreto legge approvato dalla Legge di Bilancio del 2024 nello scorso dicembre, è stato pubblicato pochi giorni fa in Gazzetta Ufficiale, fornendo il regolamento ufficiale che comprende le istruzioni e i requisiti per richiedere le due carte dal 31 gennaio e fino al 30 giugno 2024, questo il termine ultimo per inoltrare la domanda.

Carta Cultura 2024: i requisiti principali

Le novità riguardanti la Carta Cultura 2024 interessano i neo-diciottenni: tutti coloro nati nel 2005 e che hanno compiuto 18 anni nel corso del 2023. Questi devono rispondere ai seguenti requisiti, si tratta di requisiti diversi in base alla carta che si richiede.

per la Carta Cultura è sufficiente essere residenti nel territorio nazionale, detenere regolare permesso di soggiorno e appartenere a nuclei familiari con ISEE fino a 35.000 euro.

per la Carta del Merito, oltre alla residenza nel territorio nazionale, è necessario aver conseguito il diploma di scuola superiore con una votazione minima di 100/100. Non può essere richiesta dopo il compimento del diciannovesimo anno di età.

Tutti coloro che sono in possesso di tali requisiti hanno diritto alla Carta Cultura e alla Carta del Merito. A seconda dei requisiti si possono richiedere entrambe le carte che risultano essere cumulabili, per un valore complessivo di 1000 euro. Il valore di ciascuna carta è quindi di 500 euro. Queste potranno essere utilizzate per l’acquisto di libri, biglietti di musei e di teatri e molto altro (di seguito un elenco dei beni acquistabili con Carta cultura 2024).

Carta Cultura 2024: come richiederla e scadenze

Per inoltrare la richiesta della Carta Cultura 2024 bisogna attendere l’attivazione di una piattaforma elettronica apposita, non ancora in funzione. Non appena sarà possibile usufruirne, vi forniremo informazioni più dettagliate. Per il momento è utile ricordare che al momento della registrazione bisognerà attenersi alle seguenti direttive:

La registrazione per la Carta della cultura Giovani è consentita dal 31 gennaio al 30 giugno dell’anno successivo al compimento del 18° anno di età .

dell’anno successivo al . La registrazione per la Carta del merito è consentita dal 31 gennaio al 30 giugno dell’anno successivo al conseguimento del diploma finale.

Carta Cultura 2024: come utilizzarla

L’utilizzo effettivo della Carta Cultura 2024 avviene attraverso buoni spesa generati mediante la piattaforma. Ciascun buono è nominativo, pertanto può essere speso esclusivamente dal titolare della Carta Cultura.

Carta Cultura 2024 potrà essere spesa per l’acquisto di numerosi beni. Un elenco dettagliato come questo sarà d’aiuto per regolare i vostri futuri acquisti con Carta Cultura.

biglietti per spettacoli, musei, eventi culturali;

libri;

abbonamenti a giornali e periodici;

prodotti dell’editoria audiovisiva (sono esclusi gli abbonamenti a canali o piattaforme che offrono contenuti audiovisivi).

corsi di musica, teatro, danza e lingua straniera.

Non è insomma possibile acquistare prodotti o altri contenuti privi di una finalità culturale.