Ritrovato 20enne siciliano scomparso dopo Capodanno: ricoverato in Germania

Di Federico Lo Savio erano perse le trecce durante il ritorno in Sicilia dalla Germania, ma è stato ritrovato in un ospedale.

Il siciliano Federico Lo Savio scomparso dopo la notte di Capodanno è stato ritrovato in un ospedale di Francoforte in stato di ricovero.

Lo stato di salute e i motivi del ricovero sono ancora sconosciuti, ma il sindaco di Alia assicura che alcuni concittadini in Germania stanno provvedendo ad informarsi sulle condizioni del ragazzo.

Del giovane infatti non erano giunte più notizie ai famigliari da lunedì, giorno in cui sarebbe dovuto tornare in Sicilia dopo aver trascorso il Capodanno nella città tedesca.

Il sindaco di Alia assicura che una volta avute notizie più certe la famiglia potrà ricongiungersi con Federico in Germania.