Epifania 2024: i centri commerciali aperti a Catania e provincia

L'Epifania 2024 è alle porte, ma i centri commerciali saranno aperti? Ecco tutti gli orari delle gallerie di shopping a Catania.

Epifania 2024: l’ultima giornata di festa del periodo natalizio è ormai alle porte. Tra l’inizio dei saldi, la necessità di mettere qualcosa in frigo post-feste e la voglia di un pomeriggio di relax, sono in tanti a scegliere di andare nei centri commerciali. Ma quali saranno quelli aperti a Catania e provincia nel giorno della Befana? Ecco gli orari delle gallerie commerciali a Catania per il 6 gennaio.

Porte di Catania

Per quanto riguarda il centro commerciale Porte di Catania, gli orari di apertura sono stati pubblicati tramite i canali social ufficiali della galleria. In particolare, dopo la chiusura del 1° gennaio, Porte di Catania ha deciso di restare aperto per giorno 6 gennaio 2024, con un orario continuato che va dalle 9 alle 21.

Katané

Situazione analoga a quella delle Porte di Catania per quanto riguarda il centro commerciale Katané. Infatti, la galleria commerciale resterà aperta nel corso della giornata di domani, 6 gennaio 2024. In particolare, gli orari che saranno osservati sono dalle ore 9 alle ore 21.

Le Zagare

Buone notizie anche per coloro i quali sono affezionati clienti de “Le Zagare” e hanno necessità o voglia di trascorrere l’Epifania 2024 al centro commerciale. Infatti, come comunicato con largo anticipo dalla galleria tramite i propri canali social ufficiali, per la giornata di domani Le Zagare resteranno aperte. Nello specifico, gli orari previsti per il 6 gennaio 2024 saranno l’apertura dalle ore 9 alle ore 21.

I Portali

Infine, anche la galleria commerciale “I Portali” ha comunicato i propri orari da visita previsti per il 6 gennaio. Infatti, il parco commerciale resterà aperto e sarà presente anche la Befana che girerà per il centro regalando caramelle ai bimbi. In particolare, sarà possibile trovare la Befana in giro per il parco commerciale tra le ore 10.00 e le 14.00 e nuovamente dalle ore 16.00 alle 20.