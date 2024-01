Due donne trovate morte in case diverse ma vicine: è giallo in Sicilia

Due donne sono state trovate morte in case diverse in Sicilia: aperte le indagini per capire se gli omicidi sono collegati.

Questa mattina la Sicilia si è svegliata con un nuovo giallo: infatti, due donne sono state trovate morte in abitazioni diverse ma vicine tra loro. I fatti si sono svolti a Naro, in provincia di Agrigento, dove i carabinieri della cittadina e quelli della compagnia di Licata si sono messi al lavoro. Sul posto anche il sostituto procuratore Elettra Consoli e l’aggiunto Salvatore Vella.

Una delle due donne è stata trovata morta carbonizzata all’interno della propria casa che avrebbe preso a fuoco. L’altra sarebbe invece stata ritrovata in una pozza di sangue. Sebbene le due donne abitino in case diverse, le abitazioni sono vicine tra loro. Inoltre, le due donne sono entrambe romene. Si sospetta dunque un duplice omicidio.