Sicilia, autostrada A29 chiusa per lavori: date e orari

L'ANAS ha reso noto che sarà necessario chiudere l'autostrada A29 per alcuni lavori in corso: ecco le date e gli orari della chiusura.

Ancora lavori in corso sulle autostrade siciliane: infatti, l’ANAS ha reso nota una prossima chiusura temporanea di un tratto autostradale siciliano. Si tratta della A29, autostrada “Palermo-Mazara del Vallo” sulla quale sarà necessario intervenire per rimuovere il vecchio impianto di illuminazione.

In particolare, la chiusura avverrà nella giornata di martedì 9 gennaio, tra le ore 6 e le ore 19. Il tratto interessato dalla chiusura sarà quello dello svincolo di Alcamo Ovest, sulla carreggiata in direzione Palermo.

Durante l’intervento, l’attuale impianto di illuminazione verrà sostituito con quello a LED, per il quale non sarà necessaria la presenza delle torri faro. Per ovviare alla chiusura, i veicoli potranno utilizzare gli svincoli di Alcamo Est o di Castellammare del Golfo.