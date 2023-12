Coppa Italia serie C, risultati del sorteggio: le squadre in campo

I risultati del sorteggio delle semifinali di Coppa Italia di serie C che si giocheranno mercoledì 24 gennaio e mercoledì 28 febbraio.

Ecco le squadre che si contenderanno la Coppa Italia di serie C: Rimini contro Catania, Lucchese contro Padova.

Sono questi i risultati del tanto atteso sorteggio delle semifinali di serie C che si giocheranno mercoledì 24 gennaio e mercoledì 28 febbraio. Come di consuetudine, si svolgeranno prima le gare di andata, seguite dalle gare di ritorno che determineranno la squadra vincitrice.

La finale di andata è in programma martedì 19 marzo in casa di Lucchese o Padova, la finalissima di ritorno martedì 2 aprile 2024 in casa di Rimini o Catania.