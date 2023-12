8 dicembre 2023: i centri commerciali aperti a Catania e provincia

Quali sono i centri commerciali aperti a Catania e provincia per la festa dell'Immacolata l'8 dicembre? Ecco gli orari.

In occasione della festa dell’Immacolata dell’8 dicembre saranno in tanti ad approfittare del giorno libero per poter fare dello shopping presso i centri commerciali. Bisogna, tuttavia, stare attenti agli orari di apertura che potrebbero subire delle variazioni, al fine di non fare dei viaggi a vuoto.

Nel Catanese, stanno a quanto riportano i siti ufficiali dei principali centri commerciali, non dovrebbero esserci particolari variazioni. Ecco, di seguito, gli orari:

ETNAPOLIS : Aperto dalle 9:30 alle 21:00;

: Aperto dalle 9:30 alle 21:00; CENTRO SICILIA : Aperto dalle 9:00 alle 21:00

: Aperto dalle 9:00 alle 21:00 PORTE DI CATANIA : Aperto dalle 9:00 alle 21;

: Aperto dalle 9:00 alle 21; I PORTALI : Aperto dalle 9:00 alle 21;

: Aperto dalle 9:00 alle 21; LE ZAGARE: Aperto dalle 9:00 alle 21:00.

Queste, al momento, le indicazioni pervenute. Si rimanda a consultare i canali ufficiali di comunicazione dei centri commerciali sopracitati per prendere visione di eventuali avvisi non ancora resi noti.