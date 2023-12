Aeroporto Catania, hanno carta d’identità greca ma sono siriani: arrestati due 18enni

Arrestati all'aeroporto di Catania due ragazzi di 18 anni con documenti contraffatti: volevano prendere un volo per Malta.

La Polizia di Stato di Catania ha arrestato due ragazzi, entrambi 18enni, che, all’aeroporto di Catania, hanno tentato di partire utilizzando documenti di identificazione falsi.

I poliziotti dell’Ufficio Polizia di Frontiera in servizio all’aeroporto Vincenzo Bellini, nel corso di preordinate verifiche, eseguite nell’ambito di un generale rafforzamento dei controlli sui passeggeri diretti verso Paesi dell’area Schengen, hanno fermato due cittadini stranieri nell’area partenze, in prossimità del gate dove erano in corso le procedure di imbarco del volo diretto a Malta. I due avevano, infatti, tentato di imbarcarsi esibendo entrambi carte di identità greche contraffatte.

All’esito degli accertamenti, i 18enni sono stati identificati come due cittadini siriani, sbarcati a Lampedusa pochi giorni addietro. Alla luce di ciò, entrambi sono stati arrestati e, su disposizione del Pm di turno della Procura della Repubblica, associati presso la Casa Circondariale di Piazza Lanza.