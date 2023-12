Catania, annunciati disservizi idrici: quando e dove si verificheranno

Annunciati nuovi disservizi idrici a Catania: ecco di seguito tutte le informazioni fornite da Acoset sulle zone coinvolte.

Annunciato nuovo disservizio idrico: l’azienda Acoset ha informato la propria clientela tramite una nota sul sito web che martedì 5 dicembre 2023 dalle ore 9:00 alle ore 16:00 Enel dovrà effettuare lavori di manutenzione agli impianti di Pozzo Serafica a Nicolosi, con conseguenti disservizi idrici che colpiranno i seguenti luoghi: Aci Sant’Antonio, Gravina Di Catania, Mascalucia, Nicolosi, Pedara, Trecastagni e Viagrande.

Una volta terminati i lavori, gli impianti verranno immediatamente riattivati, ma per la normalizzazione del servizio sarà necessario attendere i tempi tecnici di riempimento delle condotte e dei serbatoi di testata.

Previsti altri disagi giorno 6 dicembre dalle ore 8:30 alle 10:30, quando a causa di lavori di manutenzione si potranno verificare ulteriori disservizi idrici in via Umberto, viale Kennedy, via dei Mille fino a via Gerani e via Palermo e traverse limitrofe.