Bonus studenti: le agevolazioni per chi studia a scuola e all’università

Bonus studenti: sono molteplici le agevolazioni presenti per i giovani che studiano a scuola o all'università. Di seguito, dunque, i dettagli sulle misure attive.

Bonus studenti 2023/24: sono molteplici i sussidi forniti dal Governo a supporto degli studenti e delle famiglie. Ognuno di essi ha condizioni e modalità di richiesta differenti, quindi è importante esaminare con attenzione le normative ed i termini per ciascuno. Carta del Merito, Bonus Trasporti, Bonus Psicologo, Bonus gite scolastiche, Carta giovani nazionale, Bonus musica… Di seguito i dettagli su alcuni di essi..

Bonus gite scolastiche

Tra i bonus studenti 2023/24 c’è sicuramente il bonus gite scolastiche. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha annunciato che verranno stanziati 50 milioni di euro per permettere alle studentesse e agli studenti di partecipare a viaggi e uscite d’istruzione.

Il contributo, come di regola, verrà assegnato a seconda dell’ISEE dei richiedenti ed è destinata alle istituzioni scolastiche ed educative statali, comprese le scuole primarie e le scuole secondarie di primo e secondo grado. Gli studenti economicamente svantaggiati saranno i primi a beneficiarne.

Bonus studenti: Carta giovani nazionale

La Carta Giovani Nazionale è uno strumento digitale per le ragazze ed i ragazzi con un’età tra i 18 e i 35 anni residenti in Italia. Si tratta di una card che ha l’obiettivo di facilitare la vita dei giovani, consentendo l’accesso agevolato a beni, servizi, esperienze ed opportunità uniche.

Questo strumento è nato nel febbraio del 2022 e ad oggi coinvolge oltre 120 partner, tra operatori pubblici e privati che, come si legge nel sito, “propongono esperienze e vantaggi dedicati ai giovani in ogni ambito della vita quotidiana” e riguardano i seguenti settori: casa, energia, viaggi, tempo libero, sport, cultura, stili green, mobilità sostenibile, formazione, opportunità professionali in Italia e in Europa.

Bonus musica

Un altro bonus studenti interessante riguarda la musica. Quest’agevolazione consiste in una detrazione fiscale per le spese sostenute dalle famiglie per l’iscrizione dei ragazzi a bande, cori e scuole di musica e spetta alle famiglie con un reddito complessivo inferiore a 36.000 euro per l’anno 2022 e con figli iscritti a corsi musicali di età compresa tra i 5 e i 18 anni. Inoltre, sono detraibili fino a 1.000 euro per ciascun figlio a carico.