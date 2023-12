Bonus docenti Natale 2023: i dettagli e le novità

Bonus Docenti Natale 2023: vediamo insieme i requisiti, le novità e a quanto ammonta il voucher di quest'anno.

Bonus docenti Natale 2023: insegnanti, presidi e maestri riceveranno il bonus Natale 2023, scopriamo insieme quando arriverà e l’ammontare del voucher, i requisiti utili e come richiederlo.

Bonus docenti Natale 2023: di che si tratta

Il bonus rappresenta un anticipo straordinario dell’indennità di vacanza contrattuale ed è stato annunciato dal Ministro dell’Istruzione e del Merito. Il bonus riguarda molti dipendenti statali e dunque anche i docenti ed i dirigenti scolastici, ovviamente varierà in base alla fascia di appartenenza e al ruolo lavorativo del beneficiario. Nello specifico il bonus spetterà a:

dirigenti scolastici;

maestri delle scuole dell’infanzia;

professori di medie e superiori con minore anzianità;

Come funziona il Bonus docenti Natale 2023

Il bonus sarà erogato direttamente in busta paga a coloro che ne hanno diritto. Il Ministro ha sottolineato che nella Legge di Bilancio 2024 sono destinati al CCNL scuola 5 miliari di euro per il rinnovo contrattuale. Il bonus ha importi variabili fino da 800 a 1.500 circa, che arriveranno agli interessati insieme allo stipendio di dicembre.

I dirigenti otterranno circa 1.515 lordi, i professori di scuole medie e superiore con maggiore anzianità riceveranno circa 1.228 lordi, i maestri circa 1.056, i professori di medie e superiori con minore anzianità invece avranno 839 euro lordi. Chiariamo che l’anticipo sul 2024 comporta un incremento pari a 6,7 volte l’indennità di vacanza contrattuale per i dipendenti pubblici. Questo importo varia in base alle posizioni lavorative e, essendo annuale, deve essere moltiplicato per le 13 mensilità.

Quando arriva il bonus ed i nuovi aumenti

Il bonus sarà erogato tra il 15 e il 18 dicembre 2023, tramite gli aumenti diritti sugli stipendi di docenti e dirigenti scolastico. I tempi possono essere verificati tramite il cedolino NoiPA. Gli insegnati otterranno un aumento del 5,76% sulle loro retribuzioni, e questi aumenti si aggiungono anche quelli del taglio del cuneo fiscale 2024 ed altre misure che porteranno a degli aumenti in busta paga del prossimo anno.