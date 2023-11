Spotify Wrapped 2023: online la classifica degli artisti più ascoltati dell’anno

Spotify Wrapped 2023: cos'è la classifica di cui tutti parlano? Di seguito una guida su come vedere e condividere sui social la propria, stilata in base ai propri ascolti.

Spotify Wrapped 2023: è stata resa nota sull’amatissima piattaforma online la classifica degli artisti, degli album, dei brani, delle playlist e dei podcast che hanno fatto compagnia ad oltre 574 milioni di persone durante quest’anno. Di seguito una guida su come vedere e condividere sui social la propria classifica, ma anche i nomi degli artisti e delle canzoni più amate dell’anno.

Spotify Wrapped 2023: cos’è

Spotify Wrapped è la ormai tradizionale classifica che verso la fine dell’anno la principale piattaforma di streaming del mercato rende nota per tirare le somme delle abitudini di ascolto del pubblico.

Tutti gli utenti potranno vedere la propria classifica, stilata da Spotify stesso. Dal 2017, infatti, ogni anno tra fine novembre e inizio dicembre è possibile vedere le canzoni, gli artisti, i generi musicali, ed i podcast più ascoltati negli ultimi 12 mesi dall’utente.

Spotify Wrapped 2023: come vedere e condividere il proprio

Per poter accedere alle informazioni personali è necessario avere Spotify, anche con piano gratuito. Dopo aver effettuato il login, nella home apparirà il banner “Il tuo Wrapped 2023 è qui”.

A questo punto, dopo aver selezionato il Wrapped, partiranno delle schermate riassuntive che ripercorreranno tutto l’anno, presentando le canzoni ascoltate di più, i generi musicali, la classifica degli artisti preferiti e la routine quotidiana. Inoltre, Spotify calcola i minuti passati sull’applicazione durante i 12 mesi. Infine è possibile condividere il tutto sui propri social cliccando il pulsante che si trova sotto ogni card.

Spotify Wrapped 2023: gli artisti più ascoltati

La classifica dell’anno in corso vede in testa la grande Taylor Swift, con 25 miliardi di stream. Dopo di lei Bad Bunny, The Weeknd e Drake, a cui si aggiungono SZA e Karol G.

L’album più ascoltato del 2023 è “Un verano sin ti” di Bad Bunny, insieme a “Midnights” di Taylor Swift, “SOS” di SZA e “Mañana será bonito” di Karol G. Tra i brani più riprodotti si trova al primo posto Miley Cyrus con “Flowers”, canzone con il maggior numero di ascolti in assoluto. Poi “Seven (feat. Latto) (Explicit Ver.)” di Jung Kook e “Ella Baila Sola” di Eslabon Armado e Peso Pluma.