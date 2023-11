I Negramaro tornano in concerto in Sicilia: data e biglietti

Annunciata nuova tappa in Sicilia per l'amata band dei Negramaro: tutti i dettagli sulla data e come acquistare il biglietto.

Da oggi sono disponibili i biglietti sul sito TicketOne per il tour dell’amata band dei Negramaro. Il gruppo ha da poco aggiunto una nuova tappa proprio in Sicilia, terra alla quale sono particolarmente affezionati.

Dopo vent’anni di successi la band è pronta a tornare in pista ed unire Nord e Sud con la loro travolgente musica. Per quanto riguarda la tappa siciliana, si svolgerà a Messina la prossima estate. In particolare, l’evento è previsto per il 3 luglio 2024, allo stadio Franco Scoglio della città siciliana sullo Stretto.