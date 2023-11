“Mare Fuori”, arriva il musical in Sicilia: le date da non perdere

Presto il musical di "Mare Fuori", tratto dall'omonima serie tv. Di seguito le informazioni e le date dello spettacolo in Sicilia.

Il musical “Mare Fuori” è ispirato all’omonima serie tv che in poco tempo ha conquistato il cuore di tutto il pubblico: ci si aspetta che lo spettacolo farà lo stesso. Alcuni amati personaggi della serie si vedranno anche nella trasposizione teatrale: un’occasione da non perdere! Rosa Ricci sarà infatti interpretata da Maria Esposito, Dobermann da Enrico Tijani, Totò da Antonio Orefice, Micciarella da Giuseppe Pirozzi, Milos da Antonio D’Aquino, Nunzia da Carmen Pommella. Alla regia Alessandro Siani.

La rappresentazione teatrale e musicale debutterà il 14 dicembre al Teatro Augusteo di Napoli, per poi continuare nei giorni a seguire. Nello specifico, ci saranno ben due date in Sicilia: il 2o ed il 21 gennaio 2024 gli attori reciteranno e canteranno presso il Teatro Duemila di Ragusa alle ore 21:00. È già possibile acquistare i biglietti sulle piattaforme dedicate, come TicketOne.