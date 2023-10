Bonus casa 2024: agevolazioni per mutui degli under 36

Bonus casa 2024: nella nuova legge di bilancio, prorogata la misura per agevolare il pagamento dei mutui per gli under 34.

Bonus casa 2024: il Consiglio dei Ministri, nella mattinata di lunedì 16 ottobre, ha approvato la Legge di Bilancio 2024. Si tratta di una manovra fiscale del valore di 24 miliardi di euro complessivi. In questa nuova manovra, diverse sono le misure che sono state rimosse e quelle che sono state confermate. Tra queste ultime, rientra l’agevolazione per i mutui di chi ha meno di 36 anni, prorogata fino al 31 dicembre 2024. Per questa misura specifica, i fondi stanziati sono stati di 282 milioni. Ecco quali sono i requisiti da rispettare.

Bonus casa 2024, mutui under 36: i requisiti

Per poter usufruire dell’agevolazione dei mutui per gli under 36, occorre avere un ISEE non superiore a 40mila euro e il valore della casa non deve superare la cifra di 250mila euro.

Nello specifico, l’agevolazione fiscale interverrà sui seguenti punti:

L’esenzione dall’imposta di registro, ipotecaria, e catastale;

La riduzione del 50% sugli onorari notarili;

Il credito d’imposta pari all’IVA corrisposta, che potrà poi essere portato in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecarie, e catastali.

Bonus casa 2024, mutui under 36: come richiederlo

Per poter ottenere l’agevolazione, occorrerà fare la domanda alla banca o all’istituto finanziario presso il quale si vuole accendere il mutuo. Successivamente, bisognerà presentare la documentazione richiesta, ovvero ISEE inferiore a 40mila euro da richiedere alla sede CAF ACLI di fiducia.

Bonus casa 2024, under 36 e non solo

L agevolazione sui mutui per la misura prorogata fino a dicembre 2024, può essere usufruibile anche da altre categorie che rispettino delle specifiche condizioni. Agli under 36, si aggiungo, infatti, nuclei familiari monogenitoriali con figli minori conviventi, le giovani coppie coniugate o conviventi more uxorio che abbiano formato il nucleo da almeno due anni e i conduttori di alloggi popolari. Anche nelle situazioni qui elencate, è necessario rispettare il requisito di ISEE inferiore al valore di 40mila euro. Inoltre, l’acquisto con mutuo deve essere destinato alla prima casa, pertanto non si dovrà essere proprietari di altri immobili.