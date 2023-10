Bonus asilo nido 2024: novità, ISEE e secondo figlio

Bonus asilo nido 2024, previsti incrementi fino a 2100 euro. Ecco quali sono i requisiti per poterlo ottenere.

Grande attesa per il bonus asilo nido 2024. A seguito dell’approvazione del disegno di legge, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha annunciato importanti novità in merito al sostegno economico 2024.

Il bonus asilo nido prevede degli incrementi economici notevoli, sono previsti circa 150 milioni di euro in aggiunta alle somme già esistenti (nel 2023 sono stati stanziati 564,8 milioni di euro).

La proposta, stando alle parole della Premier Giorgia Meloni, è quella di rendere l’asilo nido gratis per il secondo figlio. Questa misura è stata pensata per dare supporto e sostegno alle natalità.

Nello specifico però la misura prevista dalla Legge di Bilancio non prevede in modo diretto la gratuità, ma un aumento dell’importo del bonus asilo nido fino a 3600 euro per il secondo figlio a copertura quasi totale della retta annuale dell’asilo.

Cosa prevede il bonus asilo nido 2024

Il sussidio è stato pensato per dare supporto e sostegno economico alle famiglie italiane.

Sarà possibile, attraverso il contributo statale, pagare le rette di frequenza di asili nido pubblici, asili privati autorizzati e di strutture di assistenza domiciliari a beneficio di bambini (con meno di tre anni), affetti da gravi patologie croniche.

Il contributo per il bonus è corrisposto dall’INPS direttamente al genitore, previa domanda, secondo importi diversi in base a diversi fattori (tra cui Isee minorenni).

Bonus asilo nido 2024: Requisiti Isee

L’ottenimento dell’agevolazione è strettamente legato all’Isee, ecco di seguito gli scaglioni a cui fare riferimento:

Isee fino a 25 mila euro , importo erogabile 3 mila euro (importo massimo mensile erogabile 272,73 euro al mese per 11 mesi);

, importo erogabile 3 mila euro (importo massimo mensile erogabile 272,73 euro al mese per 11 mesi); Isee da 25.001 euro a 40 mila euro , importo erogabile 2.500,00 euro (importo massimo mensile erogabile 227,27 al mese per 11 mesi);

, importo erogabile 2.500,00 euro (importo massimo mensile erogabile 227,27 al mese per 11 mesi); Isee da 40.001 euro importo erogabile 1.500,00 euro (importo massimo mensile erogabile 136,37 al mese per 11 mesi.

Qualora dovesse mancare l’Isee o la richiesta dovesse pervenire da parte di un genitore che figura nel nucleo del minore, verrà erogato il contributo minimo di 1500 euro annui.

Come richiedere il bonus asilo nido 2024

La domanda per richiedere il bonus asilo nido potrà essere inviata, all’apertura dei termini per la presentazione, attraverso il Portale Inps. Sarà possibile accedere al suddetto portale attraverso identificazione con credenziali SPID, CIE o CNS.

Per chi dovesse riscontrare difficoltà attraverso il portale sarà possibile inoltrare l’istanza tramite gli enti di patronato.

Nel caso in cui il richiedente volesse fruire del beneficio per più figli sarà necessario presentare una domanda per ciascuno di loro.

Per ulteriori informazioni sarà necessario attendere la conclusione della procedura di approvazione della Legge di Bilancio entro il 31 dicembre 2023.