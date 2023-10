Sicilia, incidente in moto: muore centauro di 76 anni

Ancora sangue nelle strade siciliane. A perdere la vita, un centauri di 76 anni a seguito di sinistro autonomo.

Incidente fatale in Sicilia, lungo le strade del Siracusano. A perdere la vita è stato un centauro di 76 anni, Giuseppe Morale, originario di Avola, a seguito di un sinistro autonomo. L’uomo era in sella alla sua Suzuki GSX 1000 e, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo del mezzo, schiantandosi contro un muretto. L’incidente è avvenuto lungo la strada Maremonti, che riconferma ancora pericolosa e ad alto rischio di vita, nonostante la presenza dei cartelli stradali che indicano di moderare la velocità.

Sul posto, sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Noto, gli agenti di polizia municipale per eseguire i rilievi scientifici, e i soccorsi che nulla hanno potuto per salvare la vita del 76enne.