Notte di incendi in Sicilia: chiuse autostrade e ferrovie

Continua l'allarme incendi in Sicilia. Diversi interventi nella notte dei vigili del fuoco, con autostrada chiusa e case abbandonate.

Una notte impegnativa, quella passata, per i vigili del fuoco, intervenuti per diversi incendi divampati e alimentati dallo scirocco. La zona più colpita è stata quella del Palermitano, per la precisione a Casteldaccia.

Nel tardo pomeriggio di ieri è stata necessaria la chiusura del tratto della A20 Palermo Messina proprio all’altezza degli svincoli di Casteldaccia e Altavilla, e di parte della ferrovia, sempre nei pressi della zona.

Le fiamme si sono avvicinate minacciosamente anche alle abitazioni e gli occupanti sono stati costretti ad abbandonarle, ancor prima dell’intervento dei vigili del fuoco, giunti anche da Caltanissetta.

Allarme che, dunque, resta ancora vivo e nei giorni scorsi il ministro della Protezione civile e delle politiche del Mare, Nello Musumeci, ha esposto la sua proposta che consiste nell’utilizzo di droni per controllare i piromani.