Meteo Sicilia, ponte dei morti che sa di estate: le previsioni

Meteo Sicilia: l’autunno è iniziato da un po’, il mese di novembre è alle porte ma le condizioni meteo non sono dello stesso parere. In Sicilia, infatti, c’è poca traccia della stagione che precede quella invernale, con temperature che si mantengono ancora alte e a ridosso dei 30 gradi. Ottime notizie, dunque, per chi vorrà approfittare dell’imminente ponte dei morti.

Ecco, di seguito, le previsioni di oggi e dei prossimi giorni.

Meteo Sicilia: lunedì 30 ottobre

È 28 il numero più ricorrente se si dà un’occhiata alle previsioni meteo di oggi, ovvero la temperatura massima prevista ad Agrigento, Palermo e Siracusa. Il cielo sarà soleggiato, con qualche nube sparsa ma non ci sarà traccia di precipitazioni.

A queste si va ad aggiungere anche Catania, sempre con la massima di 28 gradi. Il cielo sarà poco nuvoloso e coperto nel tardo pomeriggio ma, anche in questo caso, non sono previste piogge di alcun tipo.

Meteo Sicilia: martedì 31 ottobre

La stessa tendenza verrà mantenuta anche nel giorno di halloween, domani 31 ottobre. Previsti, addirittura, lievi aumenti. Lo confermano i 29 gradi di massima ad Agrigento e ben 31 a Siracusa. I venti saranno moderati.

Catania non sarà da meno, con la massima prevista di 30 gradi. Persistono, tuttavia, le nubi sparse, con cielo che si coprirà in tarda serata ma con precipitazioni assenti.

Meteo Sicilia: le previsioni di 1 e 2 novembre

Un lieve peggioramento sarà previsto per la festa di ognissanti, l’1 novembre. Secondo le prevision, infatti, l’Isola si presenta con cielo coperto in buona parte. Non sono, quindi, da escludere precipitazioni che saranno, in ogni caso, molto lievi. Siracusa e Catania si confermano le più calde con la massima di 28 gradi.

Situazione che tornerà già a migliorare dal 2 novembre, con cielo sereno in buona parte dell’Isola e temperature tutte a ridosso dei 25 gradi e oltre, fatta eccezione per Enna, in cui è prevista una massima di 20 gradi. A Catania, sereno per tutto l’arco della giornata, solo con qualche nuvola che giungerà nel tardo pomeriggio. La massima sarà di 27 gradi.