Serie C, partita tra Catania e Avellino: dove vederla in diretta

Serie C, la partita tra Catania e Avellino si avvicina: ecco dove vederla in diretta senza nessun abbonamento.

Non manca ormai molto all’arrivo di uno dei match più attesi del campionato di Serie C. Infatti, la partita tra Catania e Avellino si disputerà proprio questa domenica, il 29 ottobre 2023. I giocatori scenderanno in campo allo Stadio Cibali alle ore 16:00 e si tratterà di un evento storico.

Infatti, questa sarà la prima partita nella storia della Serie C che sarà trasmessa in diretta su Rai 2. Si tratta di un’ottima notizia per i tanti appassionati, che potranno assistere alla partita della propria squadra del cuore anche se impossibilitati ad andare in presenza.

Ad annunciarlo è stata la stessa Lega Pro: “La domenica su Rai 2 con la visione live di Catania – Avellino è un altro segnale della crescita e del miglioramento di una categoria seguita da milioni di tifosi italiani, che si sta meritatamente guadagnando una visibilità sempre maggiore”.