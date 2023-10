Disservizio idrico in corso a Catania: le zone interessate

Un disservizio idrico è al momento in corso in alcune aree della città di Catania: ecco quali sono le zone interessate.

La Sidra, società di gestione delle risorse idriche attiva a Catania, ha comunicato un disservizio al momento in corso in alcune parti della città. La motivazione alla base del disservizio è l’interruzione di fornitura di energia elettrica da parte di E-Distribuzione prevista per la giornata odierna dalle 8.30 alle 16.30.

Secondo quanto reso noto dalla Sidra tramite comunicazione sul proprio sito, è possibile che in questa fascia oraria si verifichino fenomeni di bassa pressione o di mancanza d’acqua nelle seguenti aree:

Quartiere NESIMA SUPERIORE;

Quartiere NESIMA INFERIORE;

Quartiere SAN GIORGIO;

Quartiere VILL. SANT’AGATA;

Quartiere LIBRINO.

La società di gestione delle risorse idriche ha puntualizzato che verso sera la situazione sarà ristabilita. Tuttavia, Sidra ha precisato nell’avviso che in fase di riattivazione del servizio è possibile che si verifichino fenomeni di acqua torbida.