ERSU – Borse di studio 2023/2024: pubblicate le graduatorie

Sono state pubblicate le graduatorie riguardo le borse di studio dell'ERSU di Catania per l'anno 2023/2024: gli elenchi.

L’ERSU di Catania, Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario, ha reso nota la pubblicazione delle graduatorie per le borse di studio 2023/2024. L’annuncio è stato riportato tramite un avviso sul sito ufficiale dell’ente, comprensivo degli elenchi di assegnatari e idonei. Per poter visionare le graduatorie è necessario selezionare quella di proprio interesse e conoscere il numero di pratica al quale si è associati. Infatti, per ragioni di privacy, questo criterio è stato impiegato al posto del nome dei richiedenti.

Inoltre, nell’avviso è indicata la seguente specifica: “Gli assegnatari di borsa di studio saranno designati con successivo provvedimento (entro il 31 dicembre 2023), con l’impegno da parte dell’Ente di anticipare, per quanto consentito, la data di pubblicazione”.

In aggiunta, gli studenti che sono risultati idonei e devono regolarizzare la richiesta possono farlo direttamente dalla procedura online nella sezione “FASCICOLO” del portale ERSU. Infine, l’ERSU ha precisato che le domande non regolarizzate rimarranno o saranno sospese, causando il mancato accreditamento dei contributi e l’interdizione alla fruizione del posto letto.

Per maggiori informazioni sulla procedura sulla questione si rimanda all’avviso completo presente sul sito dell’ERSU.

ERSU, borse di studio 2023/2024: le graduatorie

Di seguito sono invece riportate le graduatorie complete suddivide per tipologia di corso di laurea.