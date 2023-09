ERSU – Avviso per idonei sospesi: annunciate novità

Importante avviso per gli studenti "idonei sospesi" nella graduatoria del bando della borsa di studio 2023/2024.

L’ ERSU ha pubblicato un avviso per coloro i quali sono risultati idonei sospesi nella graduatoria del bando per la borsa di studio 2023/2024. Gli studenti che risultano con questo status verranno contattati nelle giornate del 3 e del 5 ottobre dalle ore 9.00 alle 13.00 dall’ufficio assegnazione. Pertanto, l’ente raccomanda di rispondere a numeri sconosciuti, non memorizzati o privati nella fascia oraria indicata.

Chi sono gli idonei sospesi

Gli studenti che in graduatoria risultano con lo status di idonei sospesi sono colori i quali e potrebbero avere tutti i requisiti per essere considerati tali, ma che per almeno uno di essi è necessaria ulteriore verifica; per gli stessi, di conseguenza, non è ancora possibile dichiarare né l’idoneità, né l’esclusione dal concorso.

Borsa di studio 2023/2024: le prossime date

Di seguito, le prossime date da segnare sul calendario per i partecipanti al bando: