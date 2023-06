ERSU – Online bando per borse di studio e posti letto 2023/24

Online il bando ERSU per borse di studio e posti letto relativo all'anno 2023/2024: ecco tutte le informazioni più importanti da sapere.

È stato pubblicato online il nuovo Bando di concorso ERSU Catania relativo all’Anno Accademico 2023/2024 per l’attribuzione di borse di studio e di altri contributi economici e servizi.

Come riportato dall’ERSU, il bando è direttamente consultabile sul sito ufficiale dell’Ente Regionale per il Diritto allo Studio di Catania e, a decorrere dalle ore 09:00 del 16 giugno e fino al 10 agosto 2023 alle ore 14:00, sono aperti i termini per la presentazione della domanda borse di studio, altri contributi economici e servizi per l’A.A.2023/24.

ERSU, bando borse di di studio: come fare domanda

L’ERSU ricorda che per accedere alla compilazione della domanda on-line è necessario collegarsi al sito dell’Ente, accedere all’area riservata agli studenti e seguire la procedura indicata (art.3 del bando). L’Ente per il diritto allo studio raccomanda agli studenti di prendere attenta visione del bando suindicato prima di procedere alla compilazione della domanda.

ERSU, bando borse di studio e posti letto: informazioni

Infine, si ricorda che per tutte le altre informazioni, lo studente potrà rivolgersi agli uffici preposti dell’ERSU. In particolare si tratta dell’Ufficio Assegnazione, dell’URP dell’ERSU di Catania, e ancora della pagina Facebook ed del profilo Instagram ufficiali dell’Ente, tramite i rispettivi servizi di messaggistica, nonché attivare l’assistenza tecnica che sarà disponibile, quest’ultima, fino alle ore 13:00 del 10 agosto 2023.

Inoltre, l’Ente ricorda anche che gli studenti possono utilizzare la prenotazione sul sito ufficiale Ersu attraverso il “Calendario prenotazioni” o telefonando dalle ore 08.00 alle ore 09.00 e dalle ore 13.00 alle ore 14.00 ai numeri 095/7517932, 095/7517935, 095/7517965.

Per ulteriori informazioni si rimanda alla lettura integrale del bando ERSU.