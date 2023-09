UNICT – Elezioni universitarie biennio 2023/25: quando si vota

Le elezioni per eleggere le rappresentanze studentesche in seno agli Organi Collegiali di Ateneo sono vicine: di seguito i dettagli.

Gli studenti e le studentesse dell’Università di Catania si preparano per eleggere le rappresentanze studentesche in seno agli Organi Collegiali di Ateneo, per il biennio accademico 2023/24 – 2024/25. Le votazioni si svolgeranno il 25 e 26 ottobre 2023, ma la procedura di presentazione delle liste e delle candidature deve avvenire tramite la piattaforma “Eligo eVoting” fino alle ore 18:00 del 30 settembre 2023.

Votaranno a queste elezioni tutti coloro che sono regolarmente iscritti ai corsi di studio dell’Ateneo, in corso o fuori corso. Hanno diritto ad essere eletti (elettorato passivo) gli iscritti per la prima volta, e non oltre il primo anno fuori corso, ai corsi di laurea, laurea magistrale e dottorato di ricerca dell’Università.