Catania, scoperti due negozi non autorizzati in centro: multe ai titolari

Nel corso delle operazioni di controllo della Polizia nel quartiere di San Berillo a Catania sono stati scoperti due negozi non autorizzati.

Proseguono i controlli della Polizia nel quartiere San Berillo di Catania, iniziati già la scorsa settimana. Infatti, le Volanti sono al lavoro per pattugliare l’intera area di San Berillo Vecchio e disincentivare la criminalità, in modo tale da riqualificare la zona e restituire il decoro.

A tal proposito, nel corso della giornata di ieri, gli agenti e la Polizia Municipale si sono occupati di controllare le attività presenti tra via Di Prima e Corso Sicilia. In particolare, due negozi di informatica e telefonia sono stati scoperti come non autorizzati, in quanto i proprietari non avevano mai presentato la SCIA, Segnalazione Certificata di Inizio Attività, al Comune di Catania, risultando quindi inesistenti. Il risultato di tale operazione sono state le multe di circa 6mila euro per i titolari delle attività.

Più tardi, nel pomeriggio, la Questura ha mobilità le unità cinofile, le volanti dell’UPGSP, le unità della squadra a cavallo e le pattuglie della polizia locale per formare una cornice di sicurezza esterna al lavoro degli addetti al settore manutenzione del Comune di Catania. A tal proposito, è stato interdetto il traffico per via delle Finanze, mentre la Polizia si occupava di pattugliare le vie interne del quartiere e le unità cinofile di accertare la presenza di stupefacenti in alcuni anfratti murari. Infatti, questa è una tecnica di spaccio molto attiva in questa zona e in altre della città etnea.

Infine, sono stati murati tre edifici che erano diventati pericolosi per l’incolumità di eventuali senzatetto che vi avrebbero trovato rifugio e per l’igiene pubblico, considerando che all’interno venivano riempiti da montagne di spazzatura.